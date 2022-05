Bardan’ en concert LaCoustiK, 26 mai 2022, Bédée.

Bardan’ en concert

LaCoustiK, le jeudi 26 mai à 20:30

Mélange des personnages et des expériences de vie, Bardan’ est avant tout un rendez-vous de potes… Une histoire d’hommes où on écrit avec le coeur et les tripes, où on a envie que ça explose, que ça brasse, où on exprime aussi ses doutes et ses larmes, à coup de mots et d’archet.

plein tarif 15€, tarif réduit 12€

Savant mélange de chanson française et de folk-rock, Bardan’ vient secouer LaCoustik ! On vous attend nombreux et nombreuses pour faire le plein d’énergie avec eux !

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T20:30:00 2022-05-26T22:00:00