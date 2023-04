Week-end paysan bourg, 12 août 2023, Barcus.

Circuit gourmand avec un focus sur les jeunes qui choisissent de s’installer sur le territoire.

Soirée burger.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

bourg

Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gourmet tour with a focus on young people who choose to settle in the area.

Burger night

Recorrido gastronómico centrado en los jóvenes que deciden instalarse en la zona.

Noche de hamburguesas

Gourmet-Rundgang mit Schwerpunkt auf jungen Menschen, die sich dafür entscheiden, sich in der Region niederzulassen.

Burger-Abend

