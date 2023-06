A la découverte de Barcelone Barcelone – Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé Maillé Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Maillé A la découverte de Barcelone Barcelone – Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé, 21 octobre 2023, Maillé. A la découverte de Barcelone 21 – 30 octobre Barcelone – Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Le tarif en fonction du quotient familial 133,50€ à 141,00 € Le séjour se déroulera à Barcelone. Les jeunes logeront dans une auberge de jeunesse au coeur de la ville Catalane.

Les jeunes s’initieront à la culture culinaire Espagnole.

Le séjour sera intégralement construit avec les jeunes. Ils seront accompagnés avant le séjour par l’équipe d’animateurs.

ils iront à la découverte de Barcelone sous forme de jeux dans le cadre du dispositif des Centres Sociaux Connectés. Barcelone – Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Barcelone Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://steenvoorde.portail-familles.app/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:58:00+02:00

2023-10-30T00:00:00+01:00 – 2023-10-30T18:00:00+01:00 Espagne langue étrangères Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Maillé Autres Lieu Barcelone - Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Adresse Barcelone Ville Maillé Departement Indre-et-Loire Age min 16 Age max 17 Lieu Ville Barcelone - Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé

Barcelone - Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maille/

A la découverte de Barcelone Barcelone – Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé 2023-10-21 was last modified: by A la découverte de Barcelone Barcelone – Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé Barcelone - Safestay Barcelona Passeig de Gràcia Maillé 21 octobre 2023