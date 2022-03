“Barcelone, la ville chante” Ariane Moffatt Institut français de Barcelone Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

Tous les soirs du 28 au 31 mars, à l’Institut Français, venez prêter votre voix à une chorale éphémère composée de tous les amateurs de comédies musicales classiques francophones. Le chef de chœur, Geoffrey Bouthors, donnera à chacun la confiance nécessaire pour donner sa voix en toute sérénité. Un moment de joie, de chaleur et de convivialité à partager entre tous les participants. 28/03: Nous / Julien Doré (Francia) 29/03: Déjeuner en paix / Stephan Eicher (Suiza) 30/03: Bruxelles je t’aime / Angèle (Bélgica) 31/03: Je veux tout / Ariane Moffatt (Québec) Le vendredi 1er avril sera le point d’orgue de la semaine, avec une promenade musicale dans les rues de Barcelone pour compiler toutes les chansons apprises.

Entrée libre sur inscription

Francophone, francophile ou simplement curieux, vous souhaitez apprendre à chanter et partager votre chanson française préférée ? Institut français de Barcelone Carrer de Moià, 8, 08006 Barcelona Barcelone Sarrià – Sant Gervasi

