BARCELONA BIG BLUES BAND PALAIS DES CONGRES, 23 mai 2023, PERPIGNAN.

Tarif : 36.0 à 36.0 euros.

BOITACLOUS (Lic. 3-103 8340) présente ce concert. BARCELONA BIG BLUES BANDUn peu de blues et beaucoup de swingFermez les yeux et laissez-vous emporter par la plus sublime des vagues musicales qui nous ait été offerte depuis longtemps. On le sait, Barcelone est un pur vivier de musiciens étourdissants capables de nous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit catalane. Alors, quand quelques-uns d’entre-eux se réunissent dans un seul et unique big band, invitent au fil du temps d’autres musiciens d’exception, pour faire swinguer les notes, assurément les frissons de plaisir auditif ne sont pas loin. D’autant plus lorsque, sous l’impulsion d’un contrebassiste, Ivan Kovacevic, amoureux fou du jazz, du swing et du rhythm’n’blues, on plonge dans un son à haute teneur en énergie, capable d’être à la fois sauvage, brut et sophistiqué pour propulser chaque titre vers les sommets. Dans la lignée de T-Bone Walker ou de Johnny Otis, le Barcelona Big Blues Band et sa troublante chanteuse Myriam Swanson ne montent pas sur scène pour une aimable session live mais bel et bien pour mettre le feu et faire de son show un moment unique qui reste gravé dans les mémoires bien longtemps après que les lumières se soient éteintes.Réservation PMR: 04 68 34 07 48 BARCELONA BIG BLUES BAND BARCELONA BIG BLUES BAND

PALAIS DES CONGRES PERPIGNAN PLACE ARMAND LANOUX Pyrnes-Orientales

