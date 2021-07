Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Barcella « Tournepouce » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent qui, par une belle matinée d’été, s’en vient définitivement chambouler l’existence routinière de Tournepouce. Compagnon de jeu d’Emily Loizeau, Alexis HK ou encore Aldebert, bardé de prix (Prix Jacques-Brel de Vesoul, Prix Barbara du Ministère de la Culture, Prix de l’Académie Charles-Cros…), Barcella nous donne une fois de plus la preuve de son immense talent. EN SAVOIR PLUS

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants -12 ans : 5€

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ?

2022-02-07T19:30:00 2022-02-07T21:30:00

