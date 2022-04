BARCELLA Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BARCELLA Toulouse, 11 mai 2022, Toulouse. BARCELLA LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

2022-05-11 – 2022-05-12 LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse Haute-Garonne 12 EUR Il est de ceux qui prouvent que la chanson française est tout sauf poussiéreuse. Nourri autant des cultures urbaines que de la chanson, il manie aussi bien l’art du slam que celui de la poésie. Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella « conte » parmi les virtuoses les plus inventifs de sa génération. Il est de ceux qui prouvent que la chanson française est tout sauf poussiéreuse. Nourri autant des cultures urbaines que de la chanson, il manie aussi bien l’art du slam que celui de la poésie. LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE BIJOU 123 Avenue de Muret Ville Toulouse lieuville LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

BARCELLA Toulouse 2022-05-11 was last modified: by BARCELLA Toulouse Toulouse 11 mai 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne