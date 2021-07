Tinqueux Le Carré Blanc - Spectacle Marne, Tinqueux BARCELLA Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux

BARCELLA Le Carré Blanc – Spectacle, 8 octobre 2021, Tinqueux. BARCELLA

Le Carré Blanc – Spectacle, le vendredi 8 octobre à 20:30

**C’est un grand enfant de 40 ans qui va embraser le Carré Blanc le soir de sa réouverture en apportant avec lui tous les mots qu’au fil de ses quatre albums il a superbement tricotés, dans des chansons tendres et drôles.** Il faut avoir vu Barcella sur scène pour mesurer toute la maestria de l’artiste. Un esprit fin dans un corps bondissant. Un poète et un compositeur hors normes. Un auteur qui parle à notre intelligence et à notre cœur. Un chanteur-slameur qui nous fait croire à ses contes de faits. La matière première de ce génial trublion : les mots. Il leur a adressé une déclaration d’amour dans Améthyste, enregistrée avec la comédienne Claire Keim : « J’aime ces mots qui rient, ces mots qui piquent, ces mots qui s’entrechoquent (…) des mots qui collent à la peau (…) Des mots doux cousus de dentelle… » _Chant / Guitare : Barcella – Piano : Philippe Billoin – Batterie : Guillaume Destarac ou Frantxoa Erreçarret – Son : Jeremy Hartmann – Lumière : Nicolas Hudela – Production : Ulysse Maison d’artistes_

5 à 20 €

C’est un grand enfant de 40 ans qui va embraser le Carré Blanc le soir de sa réouverture en apportant avec lui tous les mots qu’au fil de ses quatre albums il a superbement tricotés… Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Le Carré Blanc - Spectacle Adresse Rue de la Croix Cordier - 51430 Tinqueux Ville Tinqueux lieuville Le Carré Blanc - Spectacle Tinqueux