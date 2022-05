Barcella Bijou, 11 mai 2022, Toulouse.

Barcella

du mercredi 11 mai au jeudi 12 mai à Bijou

### Concert Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella « conte » parmi les virtuoses les plus inventifs de sa génération. Il est de ceux qui prouvent que la chanson française est tout sauf poussiéreuse. Nourri autant des cultures urbaines que de la chanson, il manie aussi bien l’art du slam que celui de la poésie. Instantanés du quotidien, ses textes sont semés de jeux de mots et d’inventions sémantiques. Faisant preuve d’une liberté totale, avec une vraie modernité et une intelligence de l’absurde, la langue française y est toujours mise à l’honneur. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 11 et le 12 mai à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux

Culture

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T21:30:00 2022-05-11T23:59:00;2022-05-12T21:30:00 2022-05-12T23:59:00