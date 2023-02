Barcella ESPACE A.CAPELLA BESNE Catégories d’Évènement: BESNE

Loire-Atlantique

Barcella ESPACE A.CAPELLA, 26 mars 2023, BESNE. Barcella ESPACE A.CAPELLA. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. ULYSSE MAISON D'ARTISTES (PLATESV-R-2022-001648 PLATESV-R-2022-001650) PRESENTE : ce concert. Ulysse Maison d'Artistes présente : BARCELLA + 1ère partie Après le succès de son romans « Les papillons » sorti en 2021 aux éditions Cherche-Midi, Barcella revient cette année avec un très bel 5ème album à paraître le 28 avril prochain. Homme de scène, il viendra présenter ses nouvelles chansons sur la scène du Café de la danse accompagnés par son équipe de fidèles musiciens ; Philippe Billoin au clavier, Frantxoa Erreçarret à la batterie, Julien Jacquin à la basse. Votre billet est ici ESPACE A.CAPELLA BESNE 16 BIS ROUTE DE PONTCHATEAU Loire-Atlantique

