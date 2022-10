BARCELLA

2023-03-03 20:00:00 – 2023-03-03 20 20 Chérissant une vision poétique du monde finement mise en musique, Barcella poursuit ses explorations artistiques et donne rendez-vous à son public, fidèle depuis plus de 10 ans, pour la sortie de son nouvel album en 2023. Si son univers évolue, insufflant fraicheur, sensibilité et exigence, il n'en reste pas moins fidèle à son identité et continue de traiter des sujets qui accompagnent nos existences avec subtilité. Le musicien des mots s'en vient nous émouvoir ! +33 3 23 76 77 70 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/barcella/

