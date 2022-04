BARCELLA, 26 avril 2022, .

BARCELLA

2022-04-26 – 2022-04-26

Comédien des mots, musicien des notes, artisan moderne, poète 2.0. Il aime jouer avec les mots, les faire danser et triturer la langue dans ses aspérités. Il est de ceux qui prouvent que la chanson française est tout sauf poussiéreuse. Nourri autant des cultures urbaines que de la chanson, il manie aussi bien l’art du slam que celui de la poésie. Instantanés du quotidien, ses textes sont semés de jeux de mots et d’inventions sémantiques. Faisant preuve d’une liberté totale, avec une vraie modernité et une intelligence de l’absurde, la langue française est toujours mise à l’honneur, le ministère de la Culture lui décerne ainsi en 2012 le prix Barbara.

Avec plus de 800 concerts, Barcella se ballade de scène en scène et jongle avec les mots depuis près de 7 ans maintenant. Connu pour ses prestations endiablées et sa joie bondissante, il emporte le public avec lui sur celles des plus grands festivals référents : Salon d’honneur du Printemps de Bourges, Francofolies de la Rochelle, de Montréal, de Spa, Paléo Festival de Nyon, Pause Guitare à Albi, La Magnifique Society de Reims… Ce qui lui vaudra le prix « révélation scène » de l’Académie Charles Cros en 2013.

Atypique, à part, artiste « ovni », qui ne ressemble qu’à lui. Explorateur, il développe au fur et à mesure de sa carrière son propre style entre hip-hop, chanson et poésie, explorant les différents courants musicaux sans jamais se soucier des convenances, ni des modes passagères. Il a sa propre signature vocale et a cousu main son univers avec subtilité et fantaisie.

Son univers est celui d’un enfant devenu grand…il s’adresse d’ailleurs aussi bien aux jeunes enfants qu’aux adultes. En 2016, Barcella signe « Tournepouce », son premier conte musical jeune public, un spectacle exigent, farfelu et hautement interactif qui ne prend définitivement pas les enfants pour des gamins. Nouvelle invitation au voyage et aux rêves dans son pays imaginaire qui ravira autant leurs parents.

Se positionnant en véritable amoureux des mots, il crée le festival Charabia en 2016 dédié à la chanson française et à la poésie sous toutes ses coutures.

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella «conte» parmi les virtuoses les plus inventifs de sa génération. Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur. Interprète saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et humour.

Comédien des mots, musicien des notes, artisan moderne, poète 2.0. Il aime jouer avec les mots, les faire danser et triturer la langue dans ses aspérités. Il est de ceux qui prouvent que la chanson française est tout sauf poussiéreuse. Nourri autant des cultures urbaines que de la chanson, il manie aussi bien l’art du slam que celui de la poésie. Instantanés du quotidien, ses textes sont semés de jeux de mots et d’inventions sémantiques. Faisant preuve d’une liberté totale, avec une vraie modernité et une intelligence de l’absurde, la langue française est toujours mise à l’honneur, le ministère de la Culture lui décerne ainsi en 2012 le prix Barbara.

Avec plus de 800 concerts, Barcella se ballade de scène en scène et jongle avec les mots depuis près de 7 ans maintenant. Connu pour ses prestations endiablées et sa joie bondissante, il emporte le public avec lui sur celles des plus grands festivals référents : Salon d’honneur du Printemps de Bourges, Francofolies de la Rochelle, de Montréal, de Spa, Paléo Festival de Nyon, Pause Guitare à Albi, La Magnifique Society de Reims… Ce qui lui vaudra le prix « révélation scène » de l’Académie Charles Cros en 2013.

Atypique, à part, artiste « ovni », qui ne ressemble qu’à lui. Explorateur, il développe au fur et à mesure de sa carrière son propre style entre hip-hop, chanson et poésie, explorant les différents courants musicaux sans jamais se soucier des convenances, ni des modes passagères. Il a sa propre signature vocale et a cousu main son univers avec subtilité et fantaisie.

Son univers est celui d’un enfant devenu grand…il s’adresse d’ailleurs aussi bien aux jeunes enfants qu’aux adultes. En 2016, Barcella signe « Tournepouce », son premier conte musical jeune public, un spectacle exigent, farfelu et hautement interactif qui ne prend définitivement pas les enfants pour des gamins. Nouvelle invitation au voyage et aux rêves dans son pays imaginaire qui ravira autant leurs parents.

Se positionnant en véritable amoureux des mots, il crée le festival Charabia en 2016 dédié à la chanson française et à la poésie sous toutes ses coutures.

dernière mise à jour : 2022-03-29 par