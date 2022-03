BarCamp – stratégie, services et outils numériques Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 7 juin 2022, Rennes.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), le mardi 7 juin à 09:00

### Concept Ce _BarCamp_ – également appelé forum ouvert ou “non conférence” – intervient après l’analyse d’une enquête en cours de diffusion. * [Participez à l’enquête “Personnels”](https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/369523?newtest=Y&lang=fr) [Participez l’enquête “Etudiant·e·s”](https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/587128?newtest=Y&lang=fr) Le principe du bar camp : permettre à tous les usagers qui le souhaitent de se retrouver autour d’ateliers-participatifs afin d’échanger sur les projets et les différentes problématiques du schéma directeur. Il s’agit de discuter librement des outils actuellement déployés, d’imaginer de nouveaux outils et fonctionnalités, de faire évoluer l’offre de services numériques, en anticipant le mieux possible les besoins. ### En pratique Chaque atelier est animé par un·e facilitateur·rice. Aucun pré-requis préalable n’est attendu des participant·e·s, si ce n’est de la curiosité et de la motivation pour le sujet. L’inscription est nécessaire pour assurer les meilleures conditions possibles aux participant·e·s. En revanche, c’est le jour J que vous choisirez les ateliers qui vous intéressent le plus et pourrez rejoindre l’espace correspondant. A savoir : l’idéal est de participer à la journée complète mais il est possible d’être présent uniquement le matin ou l’après-midi, selon ses disponibilités. ### Le schéma directeur du numérique de l’université Conçu pour 6 ans, le schéma directeur du numérique est élaboré progressivement et collectivement, par étapes pour identifier au mieux les besoins, réfléchir aux actions et les prioriser.

Format hybride : possibilité de participer en ligne ou en présentiel

Etudiant·e·s et personnels de l’université, échangeons et partageons sur notre vision et nos pratiques communes du numérique

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



