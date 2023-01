Barbotons dans la rivière Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-02-06 – 2023-02-10

Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Découvrez ou redécouvrez l’espace d’éveil à la nature pour les tout petits de 1 à 6 ans « Barbotons dans la rivière ». En intérieur dans l’espace d’exposition de la Maison Pêche et Nature, cet ensemble de pôles adaptés aux plus jeunes permet de s’émerveiller de la richesse des milieux aquatiques. Jeux, lectures, histoires, tapis d’éveil, aquariums, pêche à la ligne… +33 2 96 50 60 04 https://www.maisonpechenature.com/ Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

