Barboteuses, de Fanchon Guillevic Théâtre Massenet, 7 décembre 2021, Lille.

Barboteuses, de Fanchon Guillevic

Théâtre Massenet, le mardi 7 décembre à 15:00

**Mardi 7 décembre à 15h** **Durée : 35 minutes** **Femmes marionnettes objets** **Pour tout le monde dès 15 ans** Attitudes féminines ? Injonctions masculines ? Principes de liberté ? Sexualité ? Travail du sexe ? Droits? Stigmatisation ? Mépris ? Le temps d’une représentation, Barboteuses questionne et donne à entendre des réalités qui semblent nous dépasser, mais qui ne sont pas si loin de nous finalement. D’elle. Elles en lui. Eux sur elle. D’eux à propos d’elles. De nous. De nous à vous… Ce spectacle invite le public à une démarche citoyenne sur des questionnements naïfs et complexes, existentiels et sociétaux. Distribution : Écriture, mise en scène et jeu : Fanchon Guillevic ; Création musicale, sonore et jeu : Carine Donneger ; Création des costumes et jeu : Leïla Charene ; Création lumière : Vincent Lengaigne ; Création marionnette : Coraline Charnet et Anne Prunié ; Création accessoires : Manon Lucas et Guillaume Demolin ; Montages vidéos : Jonathan Bertrand et Jules Marquis Production : Alarme – Recherche et Création d’Amiens Coproduction : Le Tas de sable – Ches Panses Vertes d’Amiens, Maison du Théâtre d’Amiens Soutiens : Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens, Théâtre de marionnettes Ches Cabotans d’Amiens, Les Semelles de Charleville-Mézière

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Dans le cadre de Théâtre Exchange, le Théâtre Massenet propose un spectacle qui invite le public autour de questionnements naïfs et complexes, existentiels et sociétaux : Barboteuses, Mardi 7 Décembre

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T15:35:00