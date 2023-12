STAGE : Immersion chamanique Module de soin : Les extractions chamaniques BARBOKAOM Rimons, 9 février 2024, Rimons.

STAGE : Immersion chamanique

Module de soin : Les extractions chamaniques 9 – 11 février 2024 BARBOKAOM Sur inscription via le lien en description

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-11T00:00:00+01:00 – 2024-02-11T14:00:00+01:00

Un stage de 2 jours, dans l’entre-deux-mers, à Rimons, pour apprendre les techniques de soin chamanique d’extraction.

STAGE ACCESSIBLE UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT SUIVI LE MODULE 1 AVEC NOUS OU AYANT FAIT LE STAGE DE BASE DE LA FSS.

LE CHAMANISME

Le chamanisme est une spiritualité ancestrale qui permet de se connecter à l’invisible qui nous entoure, mais aussi l’invisible qui est en nous.

S’intéresser à la pratique chamanique en tant que spiritualité ne demande pas de devenir chaman ou praticien chamanique.

C’est un merveilleux outil pour se connecter et s’ouvrir aux mondes visibles et invisibles qui nous entourent, mais aussi à l’intérieur de soi.

Le chamanisme permet d’aller à la rencontre de soi-même.

Stage mixte.

L’EXTRACTION CHAMANIQUE

En extraction, on se libère des fardeaux et des entités qui nous empêchent d’avancer dans la vie pour passer à l’étape suivante.

Nous aborderons les différents types de fardeaux ou d’entités que nous pouvons porter, qu’ils soient hérités des lignées, de vies passées ou bien liés au présent.

Je vous transmettrai différentes techniques et protocoles d’extractions, en binôme, en groupe, seul.

C’est un stage très intense en libération, et travail personnel. Il s’oriente vers votre propre libération, vos propres ombres, votre propre avancée en conscience et clarté sur où vous en êtes. On nettoie, en priorité pour soi, pas de jeux de puissance ni d’égo ici. Ambiance un peu lourde au début. Plus légère à la fin !

L’extraction chamanique n’est pas à prendre à la légère. Il est très important, quelques soit les techniques de soin que vous apprenez, d’être prudent sur le positionnement que vous avez en tant que thérapeute.

Une charte éthique vous sera partagée afin de vous aider à garder la clarté dans votre pratique si celle-ci s’oriente vers l’accompagnement ou le soin.

DÉROULÉ DU STAGE

Le week-end débutera le vendredi soir.

Vous arriverez pour vous installer entre 18h et 19h30.

Le stage commencera à 19h30 (sans retard).

Durant ce stage, vous serez invités à rencontrer votre spécialiste de l’extraction.

Vous réaliserez des rituels pour vous libérer de vos fardeaux personnels.

Je vous transmettrai des techniques puissantes pour oeuvrer avec votre allié et accompagner la libération de quelqu’un d’autre que vous.

Vous expérimenterez plusieurs techniques de soins, plusieurs rituels pour ensuite découvrir votre propre technique.

Nous vivrons une intense cérémonie de guérison* et de libération.

Si vous avez un tambour ou un hochet, je vous invite à l’amener.

D’autres merveilleux tambours nous seront prêtés par Les Tambours de Bourroucéliande .

Leur page ici : https://m.facebook.com/608198279626166

Une liste plus exhaustive de ce que vous devez amener vous sera communiquée, une fois votre inscription validée, environ une semaine avant le stage.

LIEU

Vous serez accueillis à notre domicile, à Rimons.

Places limitées.

TARIF

* Frais pédagogiques: 180 euros

* Hébergement sur le lieu en chambre partagée (7 places, matelas au sol): 10€ / nuit et par personne

* Hébergement sur le lieu en camion ou tente partagée (4 à 6 places): 5€ / nuit et par personne

* Sinon des gites existe dans le village de Rimons, je vous laisse vous renseigner à ce sujet.

* Repas (hors vendredi soir) 60 euros par personne pour le séjour.

Pour le vendredi soir, prévoir un plat à partager, de préférence végétarien.

Possibilités de covoiturage avec les autres participants.

RESERVATION

Afin de confirmer votre réservation, merci de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien :

https://forms.gle/d6gTL1mAJNoEnmGy9

Il vous sera également demandé d’envoyer un acompte de 90 euros ou de 180 euros.

Chaque inscription sera prise en compte quand l’acompte sera reçu.

Si l’acompte n’est pas reçu, au bout d’une semaine (et sans nouvelles de votre part), la place sera remise en disponibilité.

Si besoin des modalités de paiement en plusieurs fois peuvent être faites.

En cas d’annulation (hors covid sur justificatif) moins d’un mois à l’avance, les arrhes ne seront pas remboursés.

Pour plus d’informations : barbokasoins@gmail.com

Le stage est fortement déconseillé à toute personne présentant des troubles psychologiques.

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. Barboka ne répond d’aucun dommage matériel, corporel ou autre.

Illustration: Tableau de Fernando, chaman, Cuzco

BARBOKAOM Rimons Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

