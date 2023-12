STAGE : Initiation au soin d’Isis BARBOKAOM Rimons, 20 janvier 2024, Rimons.

Isis est une divinité très très ancienne. On pourrait même dire que c’est une divinité primordiale.

Isis est la Déesse égyptienne de la Lune. Elle incarne la féminité, la maternité, la magie et la guérison. Elle donne abondamment et reçoit sans retenue. Comme toutes les Déesses, elle représente un aspect du Divin. Elle est un symbole du Divin Féminin Sacré.

Le Système de Guérison du Triangle d’Or d’Isis est un système spirituel issu de l’Ancienne Egypte, en liaison avec la Déesse Isis. Cette énergie à haute fréquence a été redécouverte en 1986 par James Purner.

Cette énergie est à la fois très haute vibratoirement et très dense à intégrer pour le corps.

C’est pour cela que cette initiation est proposée sur un week-end, afin que vous ayez le temps de vous familiariser avec l’énergie du Système du Triangle d’Or, la Déesse et son énergie.

Cette initiation vous permet de solliciter cette énergie pour vous, et aussi pour proposer des soins aux autres, en présence ou à distance.

En pratiquant le soin d’Isis, vous canalisez une énergie douce et puissante qui va aider à réparer le féminin, la sexualité et à soigner les blessures. Ce soin vient oeuvrer au niveau de tous les corps énergétiques et physiques, agit sur les mémoires antérieures. Cette énergie permet de pardonner, pacifier, les mémoires et traumatismes karmiques et transgénérationnels, d’équilibrer le féminin et le masculin en nous.

Information pratique

La transmission a lieu sur un week-end, à la journée de 10h à 18h, le 20 et 21 janvier 2024.

Au cours de ce week-end, nous ferons plusieurs expériences de connexion à Isis, au triangle d’or etc. Vous recevrez l’initiation de prêtre ou prêtresse d’Isis.

Nous vous donnerons également un petit manuel qui vous permettra de retrouver les informations nécessaires à l’exercice de ces soins.

Vous serez invités à rejoindre un groupe Facebook affilié à la page de Barboka afin que vous puissiez échanger, partager vos expérience, demander des conseils, avec les autres initiés des sessions précédentes.

Le tarif du week-end est à 180 euros.

Nous demandons en acompte la moitié du coût total, soit 90 euros.

Conditions :

Avoir reçu un soin d’Isis au préalable (par nous ou tout praticien en dispensant), nous pouvons vous en recommander si vous n’en connaissez pas. Être en chemin spirituel de développement

Nous recevons maximum 8 personnes pour cette initiation.

