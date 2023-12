STAGE – les rêves chamaniques BARBOKAOM Rimons, 12 janvier 2024, Rimons.

STAGE – les rêves chamaniques 12 – 14 janvier 2024 BARBOKAOM Tarif total hors dodo de 220€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T15:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-14T00:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00

DESCRIPTION DU STAGE :

S’ouvrir à la puissance du canal des rêves.

Rêver en groupe, avec et pour le groupe, permet de renouer avec la puissance du rêve. Dans de nombreuses traditions, le rêve est une clé pour accompagner la tribu au quotidien dans ses décisions, ce qui l’attend, etc.

QUI PEUT LE FAIRE ?

Stage accessible uniquement aux personnes ayant fait le stage d’immersion chamanique module 1 avec nous. Ou ayant fait le stage de Base de la FSS.

CONTENU DU STAGE

Les rêves te fascinent. A la fois tu sens le potentiel de tes rêves et à la fois ils te paraissent absurdes, indéchiffrables. Le monde du rêve est une porte d’accès à notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Les rêves offrent un espace d’exploration infini pour cheminer vers soi. Te relier à tes rêves te permet d’accéder à leurs ressources infinies de guidance, d’inspiration, de guérison, etc.

JE TE TRANSMETTRAI COMMENT :

Tenir un carnet de rêve

Apprendre la prise de note rapide suite à un rêve

Ramener les éléments essentiels de tes rêves

Renouer avec tes rêves nocturnes

Expérimenter le rêve lucide au rythme du tambour

Orienter ton rêve afin d’obtenir une guidance pour t’accompagner dans tes décisions futures

Décrypter les codes du langage de tes rêves

Retourner dans tes rêves et ceux des autres

Sortir d’un cycle de cauchemars ou rêves récurrents

Ce stage est aussi précieux pour accompagner vos clients qui auraient des rêves à partager et à partir desquels nous pouvons obtenir une guérison.

INFORMATIONS PRATIQUES :

LIEU

Vous serez accueillis à Rimons, chez nous, dans un lieu calme et apaisant.

Places limitées.

TARIF

Tarif total hors dodo de 220 euros pour ce stage.

Le tarif est de 160 euros pour les frais pédagogiques.

Dodo en chambre partagée sur matelas au sol 10 euros par nuit (7 à 8 places), camion ou camping 5 euros.

Pour la nourriture, c’est Yvonne ou Sylvain qui cuisinera pour nous pour 60 euros pour tous les repas.

A l’issue de ce stage, pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible de constituer un cercle de rêve mensuel ou bimensuel et d’avoir une attribution d’un binôme de rêve afin de continuer ce travail avec les rêves et de l’intégrer dans une pratique quotidienne ou hebdomadaire comme un outil de guidance dans vos vies. Plus on écoute nos rêves, plus on les comprend, plus ils nous parlent, nous guérissent, nous informent, nous aident au quotidien. Un espace Visio sera proposé, peut-être aussi des rencontres physiques, nous verrons en fonction de qui est intéressé et où nous sommes tous géographiquement. Ce cercle sera payant, le tarif sera établi en fonction de la fréquence et du type de rencontre bien sur.

RÉSERVATION :

Afin de confirmer votre réservation, merci de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien :

https://forms.gle/ogbbH2xU4kkMVZRk9

Il vous sera également demandé de verser un acompte de 80 euros ou de 160 euros, par chèque ou par virement bancaire (je vous envoie le RIB sur demande, et vous donne l’ordre et l’adresse pour le chèque).

En cas d’annulation de votre part, le remboursement sera total si vous annulez 1 mois avant. Moins d’un mois avant, aucun remboursement ne sera fait sous motif médical ou impérieux (Covid par exemple).

Chaque inscription sera prise en compte quand l’acompte sera reçu. Si l’acompte n’est pas reçu, au bout d’une semaine (et sans nouvelles de votre part), la place sera remise en disponibilité.

Si besoin des modalités de paiement en plusieurs fois peuvent être faites. Si vous avez très envie de participer mais que le tarif pose problème, contactez nous !

Le stage est fortement déconseillé à toute personne présentant des troubles psychologiques.

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. Barboka ne répond d’aucun dommage matériel, corporel ou autre.

BARBOKAOM Rimons Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ogbbH2xU4kkMVZRk9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/ogbbH2xU4kkMVZRk9 »}]

rêves chamanisme

Barboka stage – les rêves chamaniques