Cycle de cercle de femmes 13 octobre 2023 – 17 mars 2024 BARBOKAOM

– Frais pédagogique pour le cycle entier : 420 euros, payable en une fois ou sur 6 mois, 70 euros / mois. – Tarif logement et repas (sauf vendredi soir auberge espagnole) : 120 euros (60€ par weekend)

Je suis heureuse de vous partager une nouvelle forme de cycle de cercles de femmes.

J’ai pensé à celles qui sont loin et qui ne peuvent pas faire la route tous les mois mais qui ont envie de vivre une expérience forte et profonde. Je vous laisse découvrir cette nouvelle proposition juste en dessous.

– Quand tu fais un stage au féminin, tu es nostalgique du lien qui s’étiole après avoir vécu des moments aussi intenses ?

– Tu as envie de t’engager sur un cercle de femmes, mais tu n’as pas envie de la lourdeur des déplacements mensuels ?

– Et pourtant, le 100% virtuel ne te parle pas, tu as besoin de connexions vraies, physiques et profondes.

– Ca tombe bien, moi aussi, et c’est pour cette raison que j’ai mis en place ce nouveau format hybride pour suivre un cycle de cercle de femmes mensuel en s’engageant sur 6 mois.

– Nous nous retrouverons un premier week-end entier, à Rimons, comme lors d’un stage, pour connecter ensemble et vivre une expérience de sororité forte et intense. Ensuite, pendant 4 mois, nous nous retrouverons par visio pour continuer à cheminer, unies. Pour terminer, le sixième mois, nous nous réunirons à nouveau pour un week-end entier, pour terminer le travail initié et clôturer ensemble.

** A qui s’adresse le cycle ?**

Ce cycle s’adresse à toute femme qui en ressent l’appel, quelque soit ton âge, ton vécu en terme de sororité, tu es la bienvenue.

Un cercle de femme, c’est « s’aider de la force des autres femmes pour se découvrir soi-même » (Jamie Sams).

Se retrouver entre femmes, dans un espace bienveillant de sororité, échanger par la parole, le chant, ou encore le corps. Libérer sa féminité, se libérer. Contribuer ensemble à l’évolution de chacune.

L’idée est de constituer un groupe de 8 femmes, 9 avec moi.

** Pourquoi 8 femmes ?**

– Le chiffre 8 est symbole de l’infini.

– Il est aussi symbole de l’unité, l’union entre spirituel et matière, incarnation de ce que l’on est profondément.

– Le nouveau cycle qui débute.

– Pour moi le chiffre 8 représente l’accès à soi.

– Un groupe constitué de 8 femmes a donc beaucoup de sens. Nous sommes à la fois une, mais aussi multiples. Liées et libres d’être. Dans notre chemin vers la féminité.

– 9 Femmes en tout, avec moi.

– 9, symbole de l’harmonie, de la patience.

– Symbole de plénitude, récompense des épreuves, il est souvent considéré comme le nombre de l’initié.

– C’est le chiffre de la création, du développement et de l’accomplissement.

** Un cercle de femmes récurrent**

– Qui te permet d’accéder à la sororité et à ta féminité dans un environnement accueillant et bienveillant.

– La confidentialité est de mise pour tout ce qui se dit et se vit lors de ces cercles. C’est un espace sécuritaire.

– Cela te permet de rompre avec des schémas que tu poses sur toi depuis des années, voire des vies. De laisser derrière toi tout le poids de ta lignée, afin d’ouvrir une voie de liberté et de légèreté, pour toi et celles qui suivront.

– Je te guiderai au fil des cercles, en proposant des thèmes, des expériences, des mantras, des danses, des voyages en état de conscience modifiée, des rituels, des cérémonies, etc.

– J’aime travailler avec plusieurs outils issus de diverses cultures ou de diverses théories qui toutes prennent source et se rejoignent dans la volonté de se reconnecter à son âme et de s’offrir l’amour inconditionnel que nous méritons.

– Entre nos cercles visio, je vous proposerai des exercices et expériences à pratiquer et vivre seule pour ensuite le partager avec le groupe lors de nos réunions.

** C’est la septième année !**

– Que je propose des cycles de cercles et que je les guide, et chaque année je suis émerveillée de ce qui s’y passe.

– Ces femmes qui ne se connaissent pas, et qui se lient profondément, au-delà de leurs différences (d’âge, de style de vie, de personnalité, de vision), dans l’union de la sororité et avec tellement d’amour. Ces fleurs qui s’ouvrent, de cercle en cercle, pour se révéler à elles-mêmes mais aussi au monde. Devenir et incarner la Femme qui est là et attend juste d’Être.

– Chaque année au fil des cercles, la peur de l’inconnu et de surmonter les épreuves laisse place à l’amour inconditionnel et l’envie que ces rendez-vous ne s’arrêtent jamais. Souvent d’ailleurs, l’aventure continue après.

– Cette année naît cette proposition de cercle hybride, avec vous.

** La régularité et l’engagement sont importants**

Pour s’ouvrir, un bouton de fleur a besoin d’être arrosé régulièrement.

En entrant dans ce cercle, tu deviens un élément essentiel à l’épanouissement des autres.

Nous sommes toutes là pour s’accompagner, les unes et les autres, dans ce chemin vers l’ouverture à la Femme « complète ».

Nous sommes toutes un pilier pour l’autre.

Parfois tu vas vivre des moments difficiles et les autres seront là pour toi, pour te soutenir, pour t’aimer, pour t’offrir une bulle de tendresse, d’écoute et de sécurité.

D’autres fois tu iras super bien et tu viendras pour être le pilier des autres et irradier cet amour qui coule dans tes veines, dans ton cœur.

Un groupe whatsapp ou signal

Est créé pour chaque « promotion » et vous permet de rester en contact entre les cercles, de venir partager vos coups durs ou vos joies. Vos lectures et réalisations. Vos défis et accomplissements.

** DATES ET ORGANISATION**

Le premier week-end de rencontre aura lieu du vendredi 13 octobre, arrivée à partir de 19h, au dimanche 15 octobre, fin aux alentours de 16h-17h.

Ensuite nous nous retrouverons les premiers jeudi du mois (exception en janvier) à 19h pour 2h de réunion par visio :

2 novembre

7 décembre

11 janvier 2024

1 er février

Puis nous terminerons par un week-end, du vendredi 15 mars, arrivée à partir de 19h, au dimanche 17 mars, fin aux alentours de 16h-17h.

Au fil des cercles j’adapte le contenu à l’évolution du groupe.

LIEU

À Rimons (33580), sous le tipiteau, en pleine campagne dans la nature verdoyante.

ATTENTION: 8 PLACES UNIQUEMENT **

** LE CERCLE NE POURRA EXISTER QU’À PARTIR DE 8 INSCRITES.

S’inscrire au premier cercle, c’est s’engager sur les 6 prochains.

Frais pédagogique pour le cycle entier : 420 euros, payable en une fois ou sur 6 mois, 70 euros / mois.

– Tarif logement et repas (sauf vendredi soir auberge espagnole) : 120 euros (60€ par weekend)

POUR S’INSCRIRE

Tu peux m’envoyer un email à barbokasoins@gmail.com avec une petite présentation de toi et tes motivations. Je t’indiquerai ensuite comment faire le premier versement pour réserver ta place.

Je suis heureuse et j’ai hâte de faire ta connaissance ou de te retrouver pour cette expérience qui s’annonce magique. ?‍♀️

Afin de concrétiser ton engagement, tu devras fournir un ou plusieurs chèques (qui seront encaissés en différé) lors de la première rencontre.

