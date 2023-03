Stage: Se déployer dans la sororité – Transmission Rituel Rebozo BARBOKAOM, 5 octobre 2023, Rimons.

Je suis en joie de vous proposer un stage puissant avec une transmission sacrée.

Je vous ouvre un espace où vous pourrez vous déposer; recevoir et donner ce puissant rituel de passage: le Soin Rituel Rebozo.

Dès l’adolescence, les jeunes filles, à l’apparition de leur cycle menstruel, vivent un puissant rituel de passage dans leur corps. C’est une occasion pour elles d’être reconnues en tant que femme, d’ouvrir la parole sur ce passage, entre femmes.

Malheureusement, ce passage n’est pas toujours marqué positivement, ni même ritualisé.

Les femmes ont beaucoup porté le monde, leur monde. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à reconnecter à leur essence, revenir en elle-même et déployer leur puissance.

Il est temps que nous puissions ritualiser de nouveau les passages clés de notre vie, pour réintégrer notre puissance et notre place de Femme sur Terre.

Le Soin rituel REBOZO, est un acte d’amour et de sororité profonde.

Ce sont deux femmes qui honorent et prennent soin d’une autre femme, dans sa chair, dans sa vulnérabilité et sa beauté.

J’ai à coeur de vous transmettre ce rituel avec tout mon amour et toute mon expérience.

De plus en plus de femmes ressentent l’appel de ce soin et de cette transmission. C’est un merveilleux cadeau pour le Féminin, le Masculin et la Terre.

Tu es la bienvenue à cette transmission, quelques soient tes motivations:

– T’offrir un moment intense et profond au cœur d’une sororité. Recevoir ce rituel soin et transmuter et renouveler tes énergies.

– Pouvoir offrir ce soin à ton tour

*** Le soin Rituel Rebozo c’est quoi ? ***

Ce soin porte le nom du Tissu avec lequel il se pratique, le rebozo, un tissu tissé / détissé.

Venu du Mexique, il est pratiqué traditionnellement sur une femme, par des femmes.

C’est un soin tout en douceur et plein d’amour, pour accompagner un passage, célébrer une étape de vie ou un changement, prendre soin de la femme, honorer son corps et son être.

Ce soin, venu du Mexique, est pratiqué traditionnellement juste après la naissance et 3 fois pendant les 40 jours suivant la naissance.

Pour la femme qui le reçoit, c’est un rituel symbolique de fermeture de la période de la grossesse et d’ouverture à sa nouvelle vie de mère.

Ce soin a été repris en France et adapté à notre société, il s’adresse à toute femme et tout homme qui vit une étape importante dans sa vie.

*** CONTENU ***

* Cercles de femmes

* Transmission de l’histoire du rituel:

– Sa symbolique

– Ses usages

– Conseils et contre indications

– Technique de massage énergétique intuitif

– Technique de bercements et de serrages

– Accompagnement psycho-émotionnel des femmes

* Tu recevras le soin une fois et tu le donneras deux fois.

*** LIEU, HORAIRES ET TARIF ***

Au BarbokaOm, à Rimons (33580).

Du 5 octobre à 15h au 8 octobre 2023, 19h.

Vous pourrez arriver dès 14h pour vous installer.

* Tarif : 250€ de frais pédagogiques

* Logement:

– En chambre partagée matelas au sol (8 places) 10€/nuit = 30 €

– En camping avec votre matériel: 5€/nuit =15€

– Par vos propres moyens.

* Repas: auberge espagnole le premier soir, puis pension complète 90 €.

Des Rebozos seront fournis et proposés à la vente lors de la transmission si vous n’en avez pas.

12 places disponibles

*** INFORMATIONS ET INSCRIPTION ***

Pour plus d’informations vous pouvez m’écrire à barbokasoins@gmail.com

Ou me joindre par sms pour convenir d’un appel au 06 61 32 02 45

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne:

https://forms.gle/9WFPJ7mSDi97iYzMA

Lors de votre inscription, 125 euros d’arrhes vous seront demandés.

En cas d’annulation (or covid sur justificatif) les arrhes seront perdues.

*** REMERCIEMENTS ***

Je remercie Caroline Perez de @Tata Doula pour la Transmission que j’ai reçu de sa part.

*Les termes « guérison » et « guérir » s’entendent ici sur le plan spirituel et émotionnel et ne désignent en aucun cas la résolution de pathologies. Les effets bénéfiques de pratiques alternatives sur le bien-être général ne peuvent et ne doivent pas se substituer à un indispensable suivi médical.

