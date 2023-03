Voyage Sonore BARBOKAOM, 26 avril 2023, Rimons.

Dans un lieu confortable et cosy à Rimons (33), nous vous invitons à entrer en relaxation profonde et à vous laisser porter par le sons des instruments et des voix, dans un voyage sensoriel et intérieur d’environ une heure.

Le voyage sonore est une invitation à la détente et au lâcher prise.

Un moment pour se reconnecter à soi afin de mettre de côté les préoccupations du quotidien pour repartir ressourcé, apaisé, avec plus de clarté et un regain d’énergie.

C’est un moment de relaxation profonde grâce aux vibrations qui pénètrent notre corps et notre esprit.

C’est un temps de libération émotionnelle, de détente musculaire, d’amélioration du sommeil, d’ancrage, d’écoute, de sensations et de reconnexion à soi. Les bienfaits de ces massages sonores par vibrations sont multiples.

Vous êtes allongé, habillé, les yeux fermés. Nous jouons prés de vous tout en douceur. Émergent alors différents styles musicaux, différentes gammes, différents rythmes, mélodies, atmosphères et sonorités qui sont en résonance avec vos symphonies intérieures. La voix et les instruments colorent ces ambiances. En fonction des voyages, nous utilisons des instruments tels que des bols chantants, des bols en cristal, le tambour chamanique, la kalimba, la clarinette, des flûtes, etc.

Nombre de place limité, merci de vous inscrire via ce lien :

https://forms.gle/cXE4VYYSmjN4Fkkh7

Tarif : 20 euros.

