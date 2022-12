Transmission · Accompagnement · Gardienne d’Espace Sacré · Animatrice Cercle de Femmes BARBOKAOM, 26 février 2023, Rimons.

Transmission · Accompagnement · Gardienne d’Espace Sacré · Animatrice Cercle de Femmes 26 février – 26 novembre 2023, les dimanches BARBOKAOM

Engagement sur 2 ans, un dimanche par mois pendant 10 mois, puis 2 rdv sur l’année suivante. Email de motivation à envoyer. Coût total: 1 500 euros.

Si tu ressens l’appel d’accompagner les femmes sur leur chemin d’âme, cette transmission longue peut être un outil précieux.

Si tu ressens l’appel d’accompagner les femmes sur leur chemin d’âme, cette transmission peut être un outil précieux qui te permettra de mettre en place ce que tu souhaites, en ayant pris confiance en tes capacités et en étant accompagnée et soutenue.

C’est un magnifique élan que de vouloir oeuvrer en accompagnant les autres, et un cadeau de chaque instant.

Mon intention au long de cette « formation », est de te transmettre des savoirs et une expérience solides pour que tu sois à l’aise dans l’accompagnement de groupes de femmes, ou mixtes.

Que tu puisses te réveler et t’exprimer totalement en prenant la place que tu as choisie.

Au cours de cette transmission, tu vas acquérir des connaissances mais aussi de l’expérience avec des mises en situations.

Dialogue, sororité seront évidement au coeur de nos échanges, car c’est un partage de savoirs que je te ferai et qui s’enrichira, j’en suis sûre de tes expériences.

Au cours de cette transmission tu pourras aussi tester les outils avec le groupe et obtenir des retours afin d’adapter tes propositions pour tes futurs cercles.

Cette transmission aura donc plusieurs visées, entre autres :

– D’un côté oeuvrer sur soi, afin d’accueillir sa pleine puissance de femme.

– Expérimenter la sororité sur un cycle de plusieurs rencontres. Vivre l’expérience profondément avant de la proposer.

– Appréhender les différents outils, leur fonction et leur histoire : cercle, bâton de parole, le « je », la dynamique de groupe, l’autel, etc.

– Obtenir des outils pour réaliser cet accompagnement de groupe: utilisation de la musique, oeuvrer avec les minéraux, mudras, mantras, oracles, etc.

– Quel positionnement pour l’animatrice ?

– Gestion des réactions émotionnelles, des conflits éventuels.

– Se préparer psychologiquement, émotionnellement et spirituellement aux sujets qui peuvent émerger.

– Être accompagnée sur la création et la découverte de ses propres outils, sa propre identité de facilitatrice / animatrice de cercle de femmes.

Nous sommes toutes uniques, et c’est cela ui fait notre force et notre beauté. Je ne souhaite pas t’imposer ma manière d’animer des cercles, mais t’accompagner à trouver la tienne.

** DEROULEMENT, DATES ET LIEU**

Début de la transmission: Février 2022

Horaires: 9h-18h

Repas en auberge espagnole pour les déjeuners.

Nos rendez-vous auront lieux à RIMONS (33850) dans l’entre deux mers, sur mon lieu, entre forêt et prairie.

La transmission se déroulera sur un dimanche par mois pendant 10 mois.

L’accompagnement continue après la fin du cycle puisqu’une supervision est mise en place sur 1 an après le cycle, avec en supplément deux rendez-vous de groupe (six mois et un an après la fin de la transmission) pour un partage d’expériences, des retrouvailles et des échanges ou des compléments de savoirs.

Cette supervision inclut aussi des échanges téléphoniques sur tes problématiques.

À chaque rendez-vous tu auras des fiches de transmissions à ajouter à ton classeur de formation, qui te serviront de base et de repère pour la suite.

Entre les journées, je donnerai parfois des exercices à réaliser qui nous permettrons d’échanger en profondeur lors de nos rendez-vous.

Nous nous retrouverons le dernier dimanche du mois à partir de Février 2022 (deux exceptions en avril et septembre), de 9h à18h, à Rimons.

26 Février

26 mars

23 avril

28 mai

25 juin

30 juillet

27 août

01 octobre (à la place du dernier dimanche de septembre)

29 octobre

26 novembre

Si tu viens de très loin, nous activerons la sororité pour que les femmes de la transmission qui le peuvent se relaient pour t’accueillir chez elle.

Préviens-moi si c’est le cas.

** NOMBRE DE PARTICIPANTES, CANDIDATURE ET COÛT **

À mon sens, tout accompagnement doit, avant toute chose, être dans une démarche personnelle aussi, afin d’oeuvrer sur soi, pour être un appui stable et juste pour les autres..

Pour moi, accompagner des femmes passe avant tout par un accompagnement vers soi. C’est un chemin de guérison personnel, afin d’ouvrir des espaces de guérison aux autres et d’être garante de la sécurité du groupe, dans la bienveillance et l’amour. Je vous demande d’être dans cette démarche personnelle.

Egalement, en début du cycle, je vous demanderai de signer et de respecter une charte éthique.

Au cours de la transmission, ou avant, une séance de soin ou d’accompagnement avec moi est incluse dans le tarif.

Je vous demande aussi d’avoir assisté au moins une fois à un cercle de femmes (peu importe qui l’animait !).

J’ai décidé de limiter le groupe à 10 personnes afin de pouvoir fournir un accompagnement personnalisé à chacune de vous.

À la fin de la transmission, tu auras une « validation » à faire qui te permettra d’apparaitre sur mon site internet, dans la rubrique « où trouver un cercle de femmes ».

Coût total :

La séance de soin ou d’accompagnement + les 10 journée de formation + la supervision sur un an + Les deux rendez-vous post cycle +les fiches de transmissions + validation et apparition sur le site internet = 1 500 euros (payable en plusieurs fois).

Candidature:

Tu as envie de rejoindre la transmission, tout te parle, ton coeur fait des loopings et l’émotion est là, envoie-moi un email en te présentant, m’expliquant ton parcours personnel et tes motivations à rejoindre ce groupe à barbokasoins@gmail.com

Un acompte à l’inscription ou le règlement total (selon tes possibilités) sera demandé.



