Cycle d’Immersion dans la Puissance de ta Femme Sacrée 8 février 2023 – 21 janvier 2024 BARBOKAOM

180 euros par mois

Un cycle de transmissions ancestrales et de pratique sur un an

Ce cycle d’immersion est une invitation à te transformer profondément et incarner intensément ton féminin sacré.

Souvent, j’observe que les femmes qui se connaissent déjà bien, qui ont déjà parcouru un long chemin en lien avec leur féminité, se retrouvent un peu bloquée, et ont du mal à incarner dans leur quotidien cette puissance de Femme qu’elles libèrent facilement dans le cadre de stages et de retraites.

En partant de cette observation, j’ai eu envie de créer ce nouveau format que je te propose.

Sur un an, nous nous retrouverons tous les 2 mois en physique pour un eek-end complet de transmissions, pratiques, rituels, cérémonies et sororité.

Les mois où nous ne nous voyons pas, nous ouvrirons un espace de deux heures en visio pour partager un cercle de parole sur l’évolution de nos pratiques respectives.

Je vous accompagne en tout petit groupe de 6 femmes, ainsi nous bénéficierons de la puissance du groupe tout en ayant un accompagnement personnalisé et sur-mesure.

Le groupe est un soutien, et il permet l’expansion de la puissance de chacune. Plus l’intimité se fait, plus les liens sont profonds, plus les transformations sont puissance et durables.

Lors de chaque week-end, nous réaliserons des cérémonies et des rituels, nous explorerons une pratique ancestrale parmi les suivantes:

– La pratique de l’oeuf de Yoni pour déployer ton énergie sexuelle et affiner les sensations de ton périnée

– La pratique de la Ceinture de Lune pour te relier à tes cycles, activer la protection de ton centre sacrée

– Le tantrisme de Marie-Madeleine, pour connecter aux pratiques sacrées de la respiration et de la sexualité, seule ou en couple

– La Canalisation et la conception d’un oracle personnel composé de 22 arcanes

– La pratique du sauna vaginal pour renouer avec ton sexe, libérer ton temple des mémoires, t’ouvrir à la subtilité et la guérison*

– Le développement de l’intuition, avec ou sans pendule.

Nous nous relierons, nous baignerons dans l’énergie puissante et transformatrice de l’Amour.

Nous dormirons toutes ensemble sous la tente du tipiteau, en toute saison, pour nous relier à la nature (pas de panique ce sera chauffé) et à la Terre Mère, sentir le bénéfice de la connexion à son énergie la nuit.

Ce cycle d’immersion te permettra:

– D’installer tes pratiques sacrées dans la durée

– De te relier à une groupe de femmes et de partager avec elles pendant un an

– De vivre la magie des miroirs et les guérison communes

– D’être accompagnée en sur-mesure

– De déployer ta puissance

– De te relier à ton sexe et ta sexualité sacrée

– D’avoir un espace de parole et d’écoute régulier

– De découvrir et pratiquer des savoirs ancestraux

Participer à ce cylce, c’est s’engager fortement envers toi-même:

– Pour pratiquer entre les cercles

– À libérer du temps pour toi en plus des week-ends et des espaces en visio

– À reconnaitre le sacré qui réside en toi et lui accorder de l’espace pour te déployer

– Et vouloir profondément te révéler

** DATES ET LIEU **

Début du cycle d’immersion: Février 2023

Nos week-ends se dérouleront à RIMONS (33850) dans l’entre deux mers, sur mon lieu, entre forêt et prairie.

Les week-ends se dérouleront du vendredi soir 19h30 au dimanche 17h.

Les Espaces visio seront ouverts de 19h30 à 21h30.

Dates (pour les week-end il sera inscrit we et pour les espaces visio, v)

8 février v

3-5 mars we

19 avril v

19-21 mai we

22 juin v

7-9 juillet we

16 août v

1-3 septembre we

11 octobre v

17-19 novembre we

6 décembre v

19-21 janvier 2024 we

**NOMBRE DE PARTICIPANTES, PRE-REQUIS, CANDIDATURE ET COÛT **

Pré-requis: avoir cheminer sur le féminin depuis un moment (cercles de femmes, cycles de cercle de femmes, stages, retraites, etc.)

Nombre de participantes: 6

Tarif total pour l’année: 2 160 euros, paiement possible tous les mois

Ce tarif inclut:

-Les 12 nuits dans le tipiteau chauffé, sur matelas, avec drap de dessous fourni

-Le bois pour les feux rituels

-L’huile de massage

-Les plantes pour le sauna vaginal et les tisanes

-La Ceinture de Lune tissé à la main au Mexique

-La base du matériel de couture

-La base du matériel de collage

-Le support cartonné pour tes cartes oracle

-Les bougies

-Les transmissions, accompagnement personnalisé, guidances, gestion de l’espace sacré

-Le ménage

-Les repas pour les week-ends cuisinés selon tes spécificités alimentaires (sauf vendredi soir auberge espagnole)

Ce tarif n’inclut pas:

-Ton matériel pour dormir, oreiller, couette, duvet, ni tes affaires de toilette (serviette, savon etc)

-L’oeuf de Yoni (si tu en as déjà un c’est parfait (mieux s’il n’est pas percé), si tu souhaites en acquérir un je pourrai te recommander des sites)

Candidature:

Tu as envie de rejoindre ce cycle d’immersion, tout te parle, ton coeur fait des loopings et l’émotion est là, envoie-moi un email en te présentant, m’expliquant ton parcours personnel et tes motivations à rejoindre ce groupe à barbokasoins@gmail.com

Un acompte à l’inscription ou le règlement total (selon tes possibilités) sera demandé.



Barboka