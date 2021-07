BARBOBLOCK PARTY Bobigny Raymond Queneau, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bobigny.

Date et horaire exacts : Du 9 au 11 juillet 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 15h à 23h59

gratuit

Trois soirées mythiques de l’écosystème parisien se succéderont le long du week-end pour célébrer le retour de la danse et de la fête dans notre quotidien. Apéro Électronique, Le Bercail et Rinse prennent les rênes de la programmation dans le cadre bucolique de notre emplacement de Bobigny sur le Canal de l’Ourcq.

VENDREDI 9 JUILLET – APERO ELECTRONIQUE : CANAL BARBOTEUR W/ CHARLEEPS



Apéro Électronique investit le Canal Barboteur pour la reprise de la fête ! Amarré aux abords du canal Saint-Martin, le Canal Barboteur offre un cadre idéal pour profiter du soleil et des Dj sets

SAMEDI 10 JUILLET – MAKE LA JAUNE GREAT AGAIN



ALERTE JAUNE Cluster de bonnes vibes détecté à la Jaune Party du Bercail. L’état d’euphorie est décrété au Canal Barboteur le 10 juillet de 15h00 à 00h00 Pour la santé de tous les béliers barboteurs on dégaine son plus beau sourire, rayonne sa meilleur vibe et on vient profiter de notre jaune à nous: le Pastis, le cochonnet et le sunshine Bref, tu connais la chanson, toi Francis, le bélier barboteur, on ramène les classiques, on se prend pas le choux et on dégaine son plus ultime accoutrement JAUNE

DIMANCHE 11 JUILLET – RINSE FRIENDS & FAMILY @ LE BARBOTEUR



Vous pensiez qu’on allait vous laisser tranquilles cet été ? On embarque à bord du Barboteur avec la Rinse Family pour commencer la saison en beauté, et vous offrir une journée rayonnante de DJ sets & autres surprises – le lineup arrive très bientôt, restez attentif.ves !

INFOS PRATIQUES



6 rue Raymond Queneau, Bobigny Ⓜ️ Métro 5 – Bobigny Pantin Raymond Queneau ⏰ 15h – 00h Entrée libre et gratuite

Bobigny Raymond Queneau 6 rue Raymond Queneau Bobigny 93000

5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (103m) 5 : Église de Pantin (924m)



Contact :Canal Barboteur contact@le-barboteur.com https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur

Canal Barboteur