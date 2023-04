La Fête des Plants Place des Demoiselles, 13 mai 2023, Barbières.

Venez découvrir toute la journée la fête des plants avec ses animations, peinture, jeux en bois et vente. Buvette sur place.

Vente de couscous à réserver par mail avant le 3 mai.

2023-05-13 à 10:00:00

Place des Demoiselles

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to discover all the day the festival of the plants with its animations, painting, wooden games and sale. Refreshments on the spot.

Sale of couscous to be reserved by mail before May 3

Venga a descubrir la fiesta de las plantas durante todo el día con sus actividades, pintura, juegos de madera y venta. Refrescos in situ.

Venta de cuscús a reservar por correo antes del 3 de mayo

Entdecken Sie den ganzen Tag das Fest der Setzlinge mit seinen Animationen, Malerei, Holzspielen und Verkauf. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Verkauf von Couscous. Reservieren Sie vor dem 3. Mai per E-Mail

Mise à jour le 2023-04-11 par Valence Romans Tourisme