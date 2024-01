Rémi Comptines – La Totomobile entre en scène Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières, samedi 27 janvier 2024.

Rémi Comptines – La Totomobile entre en scène Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27 11:30:00

Comptines à mimer et chansons gestuelles avec Rémi et la vraie Totomobile sur scène ! Retrouvez le grand cerf, le petit escargot, les crocodiles… et plein de chansons inédites pour un voyage musical dès 7 mois, et jusqu’à 7-8 ans, avec Rémi Guichard

EUR.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@formulette.fr



L’événement Rémi Comptines – La Totomobile entre en scène Barbières a été mis à jour le 2024-01-10 par Valence Romans Tourisme