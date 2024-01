L’Homme à la tête de Lion – Splendeur In The Grass Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire, samedi 3 février 2024.

L’Homme à la tête de Lion – Splendeur In The Grass Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

La nouvelle création des Splendor In The Grass souhaite renouveler le genre du BDConcert, en mêlant musique live et présence d’un comédien masqué, évoluant dans une scénographie stylisée du New York des 20’s.

EUR.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente – service culturel

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine patrimoinetourisme@cdc4b.com



L’événement L’Homme à la tête de Lion – Splendeur In The Grass Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme du Sud Charente