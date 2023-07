MARCHE POPULAIRE Barbey-Seroux, 6 août 2023, Barbey-Seroux.

Barbey-Seroux,Vosges

Départ de 7H00 à 14H30 Arrivée limitée à 18h30.

Parcours de 5, 10 et 20 km sans difficultés particulières. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

Inscriptions sur place. Boissons et petites collations gratuites aux points de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 07:00:00 fin : 2023-08-06 18:30:00. 3 EUR.

Barbey-Seroux 88640 Vosges Grand Est



Start from 7:00 to 14:30 Finish limited to 18:30.

Routes of 5, 10 and 20 km with no particular difficulties. Children under 10 must be accompanied.

Registration on site. Free drinks and snacks at checkpoints. Catering available at finish.

Salida de 7.00 a 14.30 h. Finalización limitada a las 18.30 h.

Recorridos de 5, 10 y 20 km sin dificultades particulares. Los menores de 10 años deben ir acompañados.

Inscripciones in situ. Bebidas y tentempiés gratuitos en los puntos de control. Servicio de catering en la meta.

Start von 7H00 bis 14H30 Begrenzte Ankunft um 18h30.

Strecken von 5, 10 und 20 km ohne besondere Schwierigkeiten. Kinder unter 10 Jahren müssen zwingend begleitet werden.

Anmeldung vor Ort. Kostenlose Getränke und kleine Snacks an den Kontrollpunkten. Verpflegungsmöglichkeit am Ziel.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES