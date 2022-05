Garden Party Champêtre Les Jardins des Jolis Chalets 5 Rue Vieux Pré 88640 Barbey Seroux Barbey-Seroux Catégories d’évènement: Barbey-Seroux

Garden Party Champêtre Les Jardins des Jolis Chalets 5 Rue Vieux Pré 88640 Barbey Seroux, 10 juillet 2020 18:30, Barbey-Seroux. Vendredi 10 juillet 2020, 18h30 Sur place 25 euros tarif adulte/ 15 euros tarif enfant (4 à 14ans)/ Réservation recommandée: https://www.billetweb.fr/participant-garden-party-champetre-10-juillet-2020 0677898321 3h à se faire chouchouter entre copines, en famille ou juste pour vous… Pour vous faire patienter jusqu’à Vendredi!

Voici une Petite vidéo pour vous montrer ce qui vous attend pendant ces 3 heures de détente, Aux Jardins des Jolis Chalets de Barbey Seroux (88640) 18h30-21h30??

✨✨Au programme: Massage, Relaxation, Soins de Beauté, Maquillage, Eveil des sens, Huiles Gourmandes et Embrassables, Boutiques éphémères Mode et Linges de Maison, Un cocktail,..

Pour réserver dès à présent, voici le lien d’inscription ⤵️

https://www.billetweb.fr/participant-garden-party-champetre-10-juillet-2020

