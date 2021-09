Barbey Indie Club → Tiña + Rüdiger Rock School Barbey, 27 septembre 2021, Bordeaux.

Barbey Indie Club → Tiña + Rüdiger

Rock School Barbey, le lundi 27 septembre à 20:00

**Tiña** ——– Le quintet mené par **Josh Loftin** vient de sortir leur 1er album sur **Speedy Wunderground**, le label à la pointe de la pop anglaise irrésistible (**Fontaines DC, Black Midi, Squid, Black Country New Road, Warmduscher**), la référence made in UK à suivre en ce moment pour tous les fans de rock indépendants. Le groupe connait un fort engouement en Angleterre, (ils sont notamment en playlist permanente sur BBC6 Music) et le buzz commence à se faire sentir de notre côté de la Manche suite à la sortie de l’album (programmés au **Levitation France 2021**). D’un côté un clip (« _**Dip**_ ») tourné sur le Westminster Bridge en mini-short et mégaphone et de l’autre des paroles angoissées sur l’amour ou la mort : le sérieux est contrebalancé ici à tout va par la bêtise et l’amusement. Leur pop de weirdo est faite de cette désinvolture qui leur donne cette classe si particulière, véhicule parfait pour porter ces mélodies cathartiques, impossible à ne pas fredonner pendant le reste de la journée. **Rüdiger** ———– Musicien prolifique du pays basque espagnol, **Rüdiger** (le deuxième prénom de **Félix Buff**, qu’on a déjà vu dans **petit fantôme** ou **Botibol**) se mue en songwriter et sort son premier disque “_**Before It’s Vanished**_” sur le label **Usopop**. Composé entre deux tournées et entouré des montagnes oniriques de Bera, leur premier album regroupe 8 titres triés parmi ses démos faites maison et retravaillées en studio avec son frère producteur Johannes Buff. Il en ressort une carte postale panoramique, un collage de mélodies intemporelles empruntées à la brit pop, au **doux psychédélisme** du Laurel Canyon ainsi qu’à l’indie originel des 90’s. Après un début de tournée en duo accompagné par Joseba Irazoki, Félix Buff et son alter ego songwriter Rüdiger se présentent maintenant en groupe avec la fine fleur des musiciens Basques et Bordelais!

12€ en prévente / 18€ sur place

Pour le 1er Barbey Indie Club de l’année, nous accueillons Tiña et son indie-pop de weirdo !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T20:00:00 2021-09-27T23:30:00