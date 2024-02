BARBEUK METAL FEST Orée d’Anjou, samedi 24 août 2024.

BARBEUK METAL FEST Orée d’Anjou Maine-et-Loire

1er festival rock et metal en bord de Loire

Avis aux amoureux du métal, Barbeuk Metal Fest revient à Champtoceaux, les 23&24 août pour une 2ème édition !

A seulement 30 minutes de Nantes, ce festival en bord de Loire propose une programmation rock et métal inédite pour terminer l’été en beauté.

De petits groupes français locaux aux géants américains, la programmation se veut variée et accessible à tous.

Côté programme, le hard rock et heavy metal seront bien au rendez-vous le vendredi 23 août

Burning Witches Heavy metal SUISSE

Crossplane Heavy Metal ALLEMAGNE

Holy Mother Heavy Metal USA

Octane Rock Metal Laval (53)

The Blast Wave Heavy Metal/Hard Rock Lannion (22)

Vilebrequin Fat rock Vignoble Nantais (44)

Laissant place au metal extrême le samedi 24 août

Heathen trash metal USA

Gama Bomb trash metal IRLANDE

Dust Bolt trash metal ALLEMAGNE

Hiraes death metal ALLEMAGNE

Shrapnel heavy metal ROYAUME UNI

Antagonism trash metal Toulon (83)

Anthares heavy metal Morlaix (29)

Tanork death metal Rennes (35)

Un programme d’enfer pour découvrir en journée les bords de Loire et les coteaux de vignes et profiter le soir des concerts exceptionnels de groupes talentueux. Un DJ sera présent les deux soirées et jouera de 0h30 à 2h en diffusant des vinyl Rock et Metal.

Le samedi, plusieurs possibilités pour profiter de la Loire, de l’ancienne cité médiévale de Champtoceaux et son vignoble

– 10h30 balade dans les vignes avec pique-nique gastronomique préparé par la Maison Crand et dégustation des vins du Domaine des Galloires à Drain / Limité à 15 personnes et sur inscription, 16€/personne

– 11h croisière sur la Loire à bord du Bateau La Luce avec un concert exceptionnel de Andy L. Hawkins Official / Limité à 40 personnes, sur inscription, 16€/personne. Un verre de l’amitié sera offert à la Guinguette des Folies d’Orée en fin de croisière

– 12h descente de la Loire en canoë avec L.A. Kayak, possibilité de faire une halte gourmande pique-nique sur une île de Loire et profiter de la quiétude du fleuve avant la grosse soirée de concerts / Sur inscription, 9€/personne

– 14h une nouvelle croisière sur la Loire à bord de la Luce, au son de DÏE MORG / Limité à 40 personnes, sur inscription, 16€/personne. Un verre de l’amitié sera offert à la Guinguette des Folies d’Orée en fin de croisière

Et pour ceux qui ne voudraient pas sortir du festival, de nombreuses activités et jeux seront à disposition sur place concours de tir à la corde, concours de ventre à glisse, palets, molky…

Un bar à huître et Muscadet sera ouvert dès 11h30. La restauration sur place sera 100% maison et locale et petit +, le petit déjeuner est compris dans le prix de votre pass pour faire de ce festival un moment inoubliable !

Un parking voiture et camping-car sera disponible tout le long du festival ainsi qu’un camping

Attention, ce festival se veut à taille humaine et sera limité. EUR.

Début : 2024-08-24 10:30:00

fin : 2024-08-24

barbeukmetalasso@gmail.com

