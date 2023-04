Barbès Music Boxing FGO-Barbara Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Barbès Music Boxing FGO-Barbara, 28 avril 2023, Paris. Le jeudi 15 juin 2023

de 18h00 à 21h00

Le jeudi 08 juin 2023

de 18h00 à 21h00

Le jeudi 01 juin 2023

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 26 mai 2023

de 18h00 à 21h00

Le mercredi 17 mai 2023

de 18h00 à 21h00

Le jeudi 11 mai 2023

de 18h00 à 21h00

Le jeudi 04 mai 2023

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 28 avril 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Initiation à la boxe, au DJing, à la photo et sessions massages à retrouver à FGO-Barbara d’avril à juin de 18h à 21h. Pour ce deuxième round de Barbès Music Boxing -qui se tiendra à FGO-Barbara du 28 avril au 15 juin – en complément de l’initiation à la boxe enseignée par : Yaralé (association sportive), seront également proposées une initiation au DJing par Sharouh (DJ) et à la photographie par Cebos (photographe), ainsi que les soins d’une masseuse Mima. Public visé par ce 2° round : en priorité les femmes. Même si le public était varié au square Léon lors du premier round en 2022, l’idée est en effet de permettre au public féminin qui n’aurait pas osé, de venir pratiquer dans un cadre plus intime, sans complexe. Les dates 28 avril + 4, 11, 17 et 26 mai + 1er, 8 et 15 juin dans le hall de FGO-Barbara de 18h à 21h. FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://fgo-barbara.fr/actualites/actualites/actualites/actualites/actualites/barbes-music-boxing-revient-pour-un-2nd-round

Cebos Barbès Music Boxing

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu FGO-Barbara Adresse 1 rue Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville FGO-Barbara Paris

FGO-Barbara Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Barbès Music Boxing FGO-Barbara 2023-04-28 was last modified: by Barbès Music Boxing FGO-Barbara FGO-Barbara 28 avril 2023 FGO-Barbara Paris Paris

Paris Paris