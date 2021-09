Barber Shop Quartet Scène Prévert, 3 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Barber Shop Quartet

Scène Prévert, le dimanche 3 octobre à 17:00

Toujours vivace aujourd’hui en Amérique, le Barber Shop music a trouvé en France ses représentants avec le Barber Shop Quartet. Mais les quatre acolytes ne tiennent pas leur ligne très longtemps. Ils partent progressivement à la dérive et le récital tourne rapidement au show et même au délire. S’enchainent alors chansons française essentiellement originales, réinterprétations absurdes, détournement irrévérencieux, parodies loufoques, réadaptations de styles musicaux variés… Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes, de bruitages drolatiques façon cartoon… Grâce à ce nouveau tour de chant théâtralisé, c’est avec une technique irréprochable que le Barber Shop Quartet se réapproprie un genre à la fois rigoureux et débridé. Entre humour échevelé et émotions intenses, ces quatre personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés, mêlent avec brio leurs voix magnifiques. Dans un rythme à couper le souffle et sur des textes finement ciselés, le joyeux groupe vocal aux multiples talents s’affirme comme un quartet atypique aussi déjanté que virtuose, proposant un spectacle d’aujourd’hui au style résolument rétro. Bruno Buijtenhuijs – ténor Marie-Cécile Robin-Héraud – soprano France Turjman – alto Xavier Vilsek – basse

Tarif C > 5 à 10€

Au début du XXème siècle aux Etats-Unis, les clients des échoppes de barbier avaient pour habitude de pousser la chansonnette en attendant leur tour.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



