Barber Shop Quartet – Concert Lohéac, 2 avril 2022, Lohéac.

Barber Shop Quartet – Concert Lohéac

2022-04-02 – 2022-04-02

Lohéac Ille-et-Vilaine Lohéac

Ce soir, c’est concert prestige et la tension monte pour le Barber Shop ! Le récital tourne rapidement au délire et s’enchainent alors chansons françaises essentiellement originales, réinterprétations absurdes, tournements irrévérencieux, parodies loufoques, réadaptations de styles musicaux variés, etc. Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes, de bruitages drolatiques façon cartoons … Première partie assurée par les adhérents de la MJC

accueilmjcguiprymessac@gmail.com +33 2 99 34 74 94 https://mjcmessacguipry.org/nos-spectacles/

dernière mise à jour : 2022-02-02 par