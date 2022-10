Barbentane Halloweenesque Barbentane, 3 novembre 2022, Barbentane.

Barbentane Halloweenesque

Barbentane Bouches-du-Rhne

2022-11-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-31

Barbentane

Bouches-du-Rhne

Viens avec ton déguisement le plus effrayant, et participe à un après-midi d’enfer !



De 16h30 à 18h30 : Maquillage pour les enfants par Jessy Makeup, Cours Jean-Baptiste Rey.



De 18h à 19h : Chasse aux bonbons des enfants offerte par l’APE les Moulins et l’APEL Notre-Dame, chez les commerçants et à travers la ville.



De 19h à 22h : La Boom fantomatique par DJ Jett. Rendez-vous à la Salle du Séquier. De nombreuses surprises vous attendent.

Buvette de l’APE Les Moulins et de l’APEL Notre-Dame. Restauration sur place avec les Food-trucks L’instant Givré et Mistral Galette.

Barbentane Halloweenesque : Chasse aux bonbons, boom fantomatique, maquillage…

+33 4 90 90 85 85 http://www.barbentane.fr/

Barbentane

dernière mise à jour : 2022-10-11 par