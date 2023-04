Grand Défilé – Romeria de Mayo Chemin du imetière Barbentane Catégories d’Évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Grand Défilé – Romeria de Mayo Chemin du imetière, 30 avril 2023, Barbentane. Grand Défilé – Romeria de Mayo.

L‘Andalousie s’invite dans notre beau village….

2023-04-30 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

Chemin du imetière Le Séquier

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Big Parade – Romeria de Mayo.

Andalusia invites itself in our beautiful village.. Gran Desfile – Romería de Mayo.

Andalucía se invita a sí misma a nuestro hermoso pueblo.. Große Parade – Romeria de Mayo.

Andalusien kommt in unser schönes Dorf? Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’Évènement: Barbentane, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Chemin du imetière Adresse Chemin du imetière Le Séquier Ville Barbentane Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Chemin du imetière Barbentane

Chemin du imetière Barbentane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbentane/

Grand Défilé – Romeria de Mayo Chemin du imetière 2023-04-30 was last modified: by Grand Défilé – Romeria de Mayo Chemin du imetière Chemin du imetière 30 avril 2023 Chemin du imetière Barbentane

Barbentane Bouches-du-Rhône