BARBEN EN LIVE MAS DE LA BARBEN Nimes, samedi 6 juillet 2024.

BARBEN EN LIVE Best of 90’s Programmation: Lââm, Indra, Boris, Benny B, Assia, Mister Clean et Quentin Salveta

Tarif : 24.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-07-06 à 19:00

MAS DE LA BARBEN ROUTE DE SAUVE 30900 Nimes 30