Barbecue Paysan Rue Jean Jaurès Dole, jeudi 4 juillet 2024.

Barbecue Paysan Rue Jean Jaurès Dole Jura

Les barbecues paysans sont proposés durant le Rendez-vous des Saveurs Bio & des Savoir-faire entre le 27 juin et le 05 sept. Des producteurs et artisans locaux proposent de produits bruts ou transformés à la vente, les participants sont invités à se fournir sur leurs stands, à s’installer sur l’une des tables misent à leur disposition et à faire cuire leurs victuailles sur les barbecues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 19:00:00

fin : 2024-07-04 23:30:00

Rue Jean Jaurès Cours Saint Mauris

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté sbsf39@gmail.com

