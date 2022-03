Barbecue-musical : récital de chant – Côté jardin Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Barbecue-musical : récital de chant – Côté jardin Buis-les-Baronnies, 5 juin 2022, Buis-les-Baronnies. Barbecue-musical : récital de chant – Côté jardin Jardin privé du B&B LA SERENADE 1375 Route de Propiac, Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

2022-06-05 11:30:00 11:30:00 – 2022-06-05 15:00:00 15:00:00 Jardin privé du B&B LA SERENADE 1375 Route de Propiac, Buis les Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 30 30 Le chanteur gourmand propose pour l’ouverture de la saison gastronomique et musicale, un “barbecue-musical”. Werner Van Mechelen, baryton-basse, vous interprétera le cycle célèbre “DICHTERLIEBE” (l’amour du poète) et autres mélodies de Robert SCHUMANN. info@lechanteurgourmand.com +33 6 86 36 52 15 http://www.lechanteurgourmand.com/ Jardin privé du B&B LA SERENADE 1375 Route de Propiac, Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Jardin privé du B&B LA SERENADE 1375 Route de Propiac, Buis les Baronnies Ville Buis-les-Baronnies lieuville Jardin privé du B&B LA SERENADE 1375 Route de Propiac, Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Barbecue-musical : récital de chant – Côté jardin Buis-les-Baronnies 2022-06-05 was last modified: by Barbecue-musical : récital de chant – Côté jardin Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 5 juin 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme