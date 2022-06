Barbecue géant Soulaures, 1 juillet 2022, Soulaures.

Barbecue géant Soulaures

2022-07-01 – 2022-01-16

Soulaures 24540 Soulaures

Le mercredi, jeudi et vendredi soir en juillet et août et le vendredi soir de juillet à fin septembre partir de 18h30, Andréa et Joël Ferracin proposent des soirées barbecue géant à la ferme ou chacun peut composer son repas au gré de ses envies à partir des produits de la ferme.

+33 6 87 33 81 55

@ferracin

Soulaures

