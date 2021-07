Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Barbecue géant Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Barbecue géant Longueville-sur-Scie, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Longueville-sur-Scie. Barbecue géant 2021-07-31 19:00:00 – 2021-07-31 21:00:00

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie Le restaurant Le Cheval Blanc organise un barbecue géant le 31 Juillet. Vous pourrez y déguster des brochettes de volaille, de bœuf et de magret de canard.

20€ par personne

Pensez à réserver : 02 35 85 71 48 Le restaurant Le Cheval Blanc organise un barbecue géant le 31 Juillet. Vous pourrez y déguster des brochettes de volaille, de bœuf et de magret de canard.

20€ par personne

Pensez à réserver : 02 35 85 71 48 aubergeduchevalblanc.longueville@orange.fr +33 2 35 85 71 48 Le restaurant Le Cheval Blanc organise un barbecue géant le 31 Juillet. Vous pourrez y déguster des brochettes de volaille, de bœuf et de magret de canard.

20€ par personne

Pensez à réserver : 02 35 85 71 48 dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Longueville-sur-Scie Adresse Ville Longueville-sur-Scie lieuville 49.79196#1.10911