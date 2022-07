Barbecue géant à Vermand Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Vermand La commune de Vermand organise un barbecue géant le dimanche 17 juillet à 12h30 sur la place de Vermand.

APPORTEZ VOTRE REPAS ET VOS COUVERTS Au programme :

Animation par le groupe Come Back 02

Présence de la fête foraine

