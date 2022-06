Barbecue Fresselines Fresselines FresselinesFresselines Catégories d’évènement: 23450

FRESSELINES

Barbecue Fresselines Fresselines, 11 juin 2022, FresselinesFresselines. Barbecue Ecole Fresselines Fresselines

2022-06-11 12:30:00 12:30:00 – 2022-06-11 19:00:00 19:00:00

Fresselines 23450 Ecole Fresselines 23450 Fresselines Ecole de Fresselines, à partir de 12h30. Tarif adulte 12€, enfant jusqu’à 12 ans 8€.

Renseignements et réservation au 07 80 34 57 77 ou 06 4517 95 88.

Date limite de réservation dimanche 29 mai. Barbecue de l’association R.P.I (Maison Feyne – Villard – Fresselines) Ecole de Fresselines, à partir de 12h30. Tarif adulte 12€, enfant jusqu’à 12 ans 8€.

Renseignements et réservation au 07 80 34 57 77 ou 06 4517 95 88.

Date limite de réservation dimanche 29 mai. Ecole Fresselines Fresselines

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: 23450, FRESSELINES Autres Lieu Fresselines Fresselines Adresse Ecole Ville FresselinesFresselines lieuville Ecole Fresselines Fresselines Departement 23450

Fresselines Fresselines FresselinesFresselines 23450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresselinesfresselines/

Barbecue Fresselines Fresselines 2022-06-11 was last modified: by Barbecue Fresselines Fresselines Fresselines Fresselines 11 juin 2022 23450 Fresselines

FresselinesFresselines 23450