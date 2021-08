Montapas Montapas Montapas, Nièvre Barbecue champêtre à l’étang de la Chênaie Montapas Montapas Catégories d’évènement: Montapas

Nièvre

Barbecue champêtre à l’étang de la Chênaie Montapas, 12 septembre 2021, Montapas. Barbecue champêtre à l’étang de la Chênaie 2021-09-12 09:30:00 – 2021-09-12 15:00:00

Montapas Nièvre Montapas EUR 12 Bienvenue à Montapas, commune dynamique situées dans le Bazois, à quelques encablures du Canal du Nivernais. L’étang de la Chênaie est une jolie base nautique, située à 8 km de Châtillon en Bazois et 5 km de Saint-Saulge.

Cet étang de 2 hectares alimenté par des sources, logé au milieu d’un bel écrin de verdure, dispose d’une plage aménagée, lieu de baignade surveillée en saison estivale. Le camping municipal accueille tous les étés touristes et pratiquants du Canal du Nivernais.

Montapas fut la 1ère commune du Bazois à être reliée à Nevers par le « Tacot » en 1904. Du bourg, perché sur sa butte calcaire, vous bénéficierez d’une magnifique vue sur la vallée de l’Aron. Le nom du village serait la contraction de “Monte à pas” indiquant que pour accéder au centre du bourg, situé sur une butte, il fallait “monter à pied”. RDV à partir de 9h30 pour un petit déjeuner convivial suivi d’une balade d’environ 6 km à travers l’histoire et les anecdotes de la commune.

A l’heure du déjeuner, vous aurez la possibilité de déguster le pique-nique champêtre concocté par les producteurs locaux autour d’un menu barbecue composé à partir de leurs produits. Possibilité d’apporter son repas tiré du sac. (Pique-nique sur réservation obligatoire)

Pour prolonger la journée, aire de jeux, mini-golf, pêche, etc.

Catégories d'évènement: Montapas, Nièvre