2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 22:00:00

Steige 67220 Barbecue géant, crudités et dessert. Bières de l’Abreuvoir et animation musicale par la fanfare de Fouday. Barbecue géant, crudités et dessert. Bières de l’Abreuvoir et animation musicale par la fanfare de Fouday. Steige

