Barbe Bleue, assez bien raconté(e) – Les Sentiers du Théâtre Oberlauterbach, 11 mai 2022, Oberlauterbach.

Barbe Bleue, assez bien raconté(e) – Les Sentiers du Théâtre Oberlauterbach

2022-05-11 – 2022-05-11

Oberlauterbach Bas-Rhin Oberlauterbach

0 EUR Tristan Faucher a le plaisir de vous raconter les célèbres histoires de Charles Perrault. Fervent défenseur de la tradition populaire, il vous fera partager sa passion et sa connaissance du conte traditionnel. Seulement voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa démarche artistique et d’apporter les éléments indispensables à la compréhension de l’histoire, il s’interrompt sans cesse. Il s’enferre dans des explications indigentes, des commentaires assez peu pertinents. De digressions en digressions, l’histoire de Barbe bleue peine à exister.

Incapable d’une quelconque remise en cause, aigri de ne pas être reconnu à la hauteur de son talent, il fait fi des codes et conventions du spectacle vivant et laisse deviner ses propres désillusions.

Doté d’une maladresse désarmante, d’une mauvaise foi hors paire, il n’hésite pas à houspiller son entourage, le monde de la culture et même le public.

Tout public à partir de 8 ans.

Tristan Faucher a le plaisir de vous raconter les célèbres histoires de Charles Perrault. Fervent défenseur de la tradition populaire, il vous fera partager sa passion et sa connaissance du conte traditionnel. Avec talent et enthousiasme ce conteur saura faire voyager votre imaginaire dans le monde féerique des contes. Un ravissement !

Tout public à partir de 8 ans.

