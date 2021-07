Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Aude, Fontiers-Cabardès BARBATRUC Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Fontiers-Cabardès Aude Barbatruc c’est un groupe qui se produit sur une scène traditionnelle ou dans une caravane transformée en scène mobile. Ce « club de vieux garçons aux coeurs brisés » parcourt les routes à la recherche du « petit bal perdu ». Au détour d’une place, d’un théâtre, ou d’une salle des fêtes, nos cinq aventuriers t’entraînent pour une danse musette électrique au son d’un accordéon rock & roll… Le groupe Barbatruc est né en 2013 de la volonté de cinq amis musiciens. L’envie était de proposer un spectacle festif, intergénérationnel où le public puisse danser sans complexe et repartir le sourire aux lèvres. Des cha-cha couleur soleil, un tango à la sauce rock & roll ou encore de la polka hip hop, les musiciens de Barbatruc mêlent leurs compositions à des reprises pimentées (la bohème, le poinçonneur des lilas, l’histoire d’un amour…) pour te faire taper du pied et bouger ton petit… Une valse dans ta face et java jusque l’on trépasse, alors viens guincher avec Barbatruc ACCÈS

Le Chat Barré fonctionne comme un club associatif participatif : Chaque client est adhérent. Carte obligatoire / prix libre. Gratuit pour les moins de 12 ans. PAF

Participation aux frais de 12 € uniquement pour les spectacles et concerts. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

