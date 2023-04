Festival autour des percussions Pré du curé, 12 août 2023, Barbaste.

17h à 18h : jeu chez les partenaires

19h à 22h : présentation des groupes au public

22h15 : morceau commun

22h30 à 23h30 : groupe tête d’affiche

23h30 : feu d’artifice suivi d’un boeuf de tous les groupes.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 00:00:00. EUR.

Pré du curé

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



5pm to 6pm : game at the partners’ place

7pm to 10pm : presentation of the groups to the public

10:15 pm : common piece

10:30 pm to 11:30 pm : headlining band

23h30 : fireworks followed by a beef of all the groups

17 a 18 h: juego en los locales de los socios

19.00 a 22.00 h: presentación de los grupos al público

22.15 h: pieza común

de 22.30 a 23.30 h: grupo principal

23.30 h: fuegos artificiales seguidos de una jam session con todos los grupos

17.00 bis 18.00 Uhr: Spiel bei den Partnern

19.00 bis 22.00 Uhr: Vorstellung der Gruppen vor dem Publikum

22.15 Uhr: gemeinsames Stück

22.30 bis 23.30 Uhr: Headliner-Band

23.30 Uhr: Feuerwerk, gefolgt von einem Jam aller Bands

Mise à jour le 2023-04-18 par OT de l’Albret