Barbarine Salle de la Guérite | Fraimbois Fraimbois, vendredi 2 février 2024.

Barbarine concert trad a capella et autres histoires contées Vendredi 2 février, 20h30 Salle de la Guérite | Fraimbois Participation libre

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Barbarine mêle des chants traditionnels à du théâtre et du conte, interrogeant ainsi les mœurs d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs pour commencer à dessiner avec le public celles à venir.

Une duo-phonie, a capella, en acoustique, pour faire voyager à travers des valses gascognes, des bourrées auvergnates, des berceuses du Lakota, des chants d’amour de Turquie, des chants pour les marins.

Salle de la Guérite | Fraimbois 36 Rue Grandjacquot, 54300 Fraimbois Fraimbois 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 92 91 85 »}, {« type »: « email », « value »: « foyerruralfraimbois@gmail.com »}]