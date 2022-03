Barbara, une voix dans la nuit Médiathèque des Chartreux, 16 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Barbara, une voix dans la nuit

Médiathèque des Chartreux, le samedi 16 avril à 15:30

Personnage incontournable mais néanmoins atypique de la chanson française, Monique Serf alias Barbara a envouté plusieurs générations de public. S’inspirant de ses expériences personnelles et de sa vie pour écrire et composer, la femme au piano noir s’est construit un personnage unique et devenu culte. Au-delà de cette image, nous reviendrons sur le parcours sensible de la longue dame brune qui a su entretenir avec son public une relation incroyablement intime, forte et fidèle. Par Nicolas Wurtz, bibliothécaire. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Café musical

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



